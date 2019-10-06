Число пострадавших в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом выросло до 20

Пассажиры с различными травмы были доставлены в центральную больницу Починковского района.

После опрокидывания туристического автобуса на подъезде к селу Паново-Осаново Нижегородской области медицинская помощь понадобилась 20 пострадавшим. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

— Среди 20 пострадавших детей нет. Получившие травмы доставлены в ЦРБ Починковского района. Движение на трассе не затруднено, — уточнили в управлении.

По предварительным данным, туристический автобус следовал из Саратова в село Большое Болдино Нижегородской области. На повороте водитель транспортного средства не справился с управлением, вследствие чего машина съехала с дороги и завалилась на бок. Точные причины ДТП выясняются.

Ранее ЛАйф публиковал первые кадры с места опрокидывания туристического автобуса.