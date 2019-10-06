Сбербанк зарегистрировал компанию по продаже автомобилей

В планах финансовой организации создать площадку по продаже машин наподобие сервиса "Домклик".

Сбербанк 2 октября зарегистрировала компанию "Сбер.Авто" с минимальным уставным капиталом в десять тысяч рублей. Фирму оформили через ООО "Цифровые активы", которое контролирует банк. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные СПАРК.

Отмечается, что "Сбер.Авто" будет заниматься разработкой компьютерного программного обеспечения. Ранее сообщалось, что Сбербанк планирует создать сервис по продаже автомобилей, похожий на "Домклик", через который в настоящий момент можно приобрести недвижимость и оформить ипотеку.

На платформе представят новые и подержанные машины, которые можно будет оформить в кредит. Однако от официальных комментариев пока в Сбербанке отказались.

Ранее глава Сбербанка Греф рассказал, как не стать жертвой мошенников, представляющихся сотрудниками этой финансовой организации.