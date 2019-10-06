Актриса "Квартала-95" рассказала о намерении Зеленского вернуться в шоу

По словам Кравец, лидер Незалежной поделился с ней планами во время недавнего телефонного разговора.

Президент Украины Владимир Зеленский вычитывает все шутки сценаристов "Квартала-95" о себе и своей супруге Елене. Об этом заявила актриса шоу Елена Кравец в эксклюзивном интервью программе "Светская жизнь".

— Во-первых, Вова всё проверяет. Он вычитывает тексты. Во-вторых, ну мы же думаем, что говорим. Это очень интересно. Мне кажется, такого не было никогда. Интересно, когда тебе по работе надо пародировать свою же подругу, — ответила она на вопрос ведущей, не мешает ли ей дружба с семьёй главы государства пародировать Елену Зеленскую.

Кравец призналась, что до сих пор не верит в избрание Зеленского президентом Украины. Несмотря на новое положение, по словам актрисы, он до сих пор не удалился из общих чатов участников "Квартала-95".

Более того, во время недавнего разговора лидер Незалежной признался, что собирается вернуться в шоу. Актриса позвонила Зеленскому, чтобы выразить восхищение его речью на День независимости, и тот её огорошил своим заявлением.

— Он говорит: "Пожалуйста, звоните мне. Я хочу оставаться на земле, и я же через пять лет планирую вернуться". Я: "Серьёзно?" Он: "Конечно", — рассказала Кравец о разговоре с Зеленским.

Ранее другой участник "Квартала-95", Евгений Кошевой, рассказал, что Владимир Зеленский уже подустал от президентства.