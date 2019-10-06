Учёные рассказали о вреде сырых овощей для человека

Опыты на грызунах показали, что под влиянием такого рациона страдает микрофлора кишечника.

Сырые овощи вредны для пищеварения, потому что уничтожают полезные бактерии, выяснили американские учёные. Специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Гарвардского университета провели опыт, как всегда, на грызунах, сообщает журнал Nature Microbiology.

Животные были разделены на четыре группы по рациону. Одни ели сырое мясо, другие — сладкий картофель, а двум оставшимся группам выдавали те же продукты в термически обработанном виде.

Микрофлора грызунов, которые ели сырое мясо, осталась точно такой же, как у тех, кто ел тушёное или варёное мясо. А вот у животных, которые ели овощи, разница оказалась значительной. Исследование микрофлоры показало, что овощи в сыром виде уничтожают полезные бактерии в кишечнике, а варёные положительно воздействуют на них.

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