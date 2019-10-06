Глава МВД Германии предупредил об угрозе мощнейшего миграционного кризиса

По мнению Хорста Зеехофера, Европа может столкнуться с ещё более тяжкими последствиями, чем в 2015 году.

Европе угрожает новый миграционный кризис, притом намного сильнее, чем был до этого. Такое заявление сделал глава немецкого МВД Хорст Зеехофер. По его мнению, чтобы предупредить такое развитие событий, Германия должна активнее участвовать в охране внешних границ Евросоюза.

— Мы должны больше помогать нашим европейским партнёрам в контроле на внешних границах ЕС. Мы слишком долго оставляли их одних. Если мы этого не сделаем, нас ждёт наплыв беженцев, как в 2015 году, возможно, ещё более мощный, чем четыре года назад, — заявил Зеехофер в интервью порталу Bild am Sonntag.

По словам главы МВД, у его ведомства "есть полная поддержка" со стороны федерального канцлера Ангелы Меркель, осталось лишь наладить взаимодействие с главой Еврокомиссии.

Напомним, согласно данным ООН, за последние девять лет приблизительное число мигрантов в мире возросло с 51 миллиона до 272 миллионов человек. Притом, как сообщал Лайф, из этого числа 82 миллиона человек живут в странах Европы.