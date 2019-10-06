На Камчатке автобус с детьми столкнулся с внедорожником и съехал в кювет

По предварительной версии, водитель автомобиля не справился с управлением на заснеженной дороге и выехал на встречную полосу.

Автобус с детьми съехал в кювет после столкновения с внедорожником на 297-м километре трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково. Об этом сообщили в краевом управлении ГИБДД России.

— В 16:00 водитель Nissan Terrano, который двигался в сторону Петропавловска-Камчатского, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автобусом под управлением мужчины 1957 года рождения, который в результате съехал в кювет, — уточнили в Госавтоинспекции предварительную версию случившегося.

В момент ДТП в автобусе находилось 18 детей, три сопровождающих и водитель. В результате аварии никто не пострадал.

Это ДТП с автобусом уже третье за сегодняшний день. На трассе в Нижегородской области опрокинулся туристический автобус, пострадало 20 человек. А в Самаре автобус протаранил фонарный столб, ранено семь человек.