Джонсон заявил, что уйдёт в отставку только по требованию Елизаветы II

Ранее британская оппозиция выразила намерение запустить процедуру импичмента премьер-министра страны.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не собирается покидать свой пост, если Брюссель отклонит его условия выхода страны из ЕС или если правительство выразит ему своё недоверие. Джонсон заявил, что уйдёт в отставку, только когда его уволит королева Елизавета II. Об этом сообщает The Sunday Times.

Отмечается, что премьер не подаст в отставку, даже если выяснится, что он нарушил закон, запрещающий выход из состава ЕС без соглашения.

Ранее сообщалось, что британская оппозиция намерена запустить процедуру импичмента Бориса Джонсона из-за того, что его решение о приостановке работы парламента признали незаконным. Предполагается, что таким образом премьер был намерен помешать палате общин заблокировать выход Британии из ЕС без сделки.