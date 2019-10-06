В Австрии подросток из ревности убил подругу и её семью

Несовершеннолетний преступник после этого явился в полицию и рассказал о содеянном.

Кровавая расправа над семьёй из пяти человек произошла на популярном австрийском горнолыжном курорте Китцбюэль. По данным местной полиции, подросток из ревности убил подругу и четырёх её родственников — женщину и трёх мужчин.

Bluttat in Nobelsikort: Fünffachmord in Kitzbühel – Jugendlicher in Haft https://t.co/5p66j7dExZ — BLICK (@Blickch) October 6, 2019

Как сообщает издание Kronen Zeitung, несовершеннолетний преступник после расправы явился в полицию и рассказал о содеянном. Он задержан.

Ранее сообщалось, что в Хорватии ревнивец застрелил бывшую жену, её нового партнёра и четверых детей.