В Австрии подросток из ревности убил подругу и её семью

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Несовершеннолетний преступник после этого явился в полицию и рассказал о содеянном.

Кровавая расправа над семьёй из пяти человек произошла на популярном австрийском горнолыжном курорте Китцбюэль. По данным местной полиции, подросток из ревности убил подругу и четырёх её родственников — женщину и трёх мужчин.

Как сообщает издание Kronen Zeitung, несовершеннолетний преступник после расправы явился в полицию и рассказал о содеянном. Он задержан.

Ранее сообщалось, что в Хорватии ревнивец застрелил бывшую жену, её нового партнёра и четверых детей.

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