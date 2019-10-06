В Чите выкинули из окна тело убитой девушки

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Фото © Flickr / Tom Woodward

Подозреваемого задержали в съёмной квартире, для чего пришлось выпиливать дверь.

В Чите тело 19-летней девушки обнаружили местные жители на козырьке жилого комплекса "Читинка". Причём голова была отделена, сообщает "Чита.ру".

По подозрению в убийстве был задержан местный житель 1981 года рождения, который арендовал квартиру в этом же доме.

Следователи с участием следователей-криминалистов проводят осмотр места происшествия, допрашивают жителей дома. Устанавливаются очевидцы преступления, — добавляют в Следственном управлении СК РФ по Забайкальскому краю.

В Элисте ранее мужчина убил и расчленил девушку, после чего вывез тело в сумке, чтобы спрятать в камышах.

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