В Чите выкинули из окна тело убитой девушки

Подозреваемого задержали в съёмной квартире, для чего пришлось выпиливать дверь.

В Чите тело 19-летней девушки обнаружили местные жители на козырьке жилого комплекса "Читинка". Причём голова была отделена, сообщает "Чита.ру".

По подозрению в убийстве был задержан местный житель 1981 года рождения, который арендовал квартиру в этом же доме.

— Следователи с участием следователей-криминалистов проводят осмотр места происшествия, допрашивают жителей дома. Устанавливаются очевидцы преступления, — добавляют в Следственном управлении СК РФ по Забайкальскому краю.

В Элисте ранее мужчина убил и расчленил девушку, после чего вывез тело в сумке, чтобы спрятать в камышах.