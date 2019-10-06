В Чите выкинули из окна тело убитой девушки

В Чите тело 19-летней девушки обнаружили местные жители на козырьке жилого комплекса "Читинка". Причём голова была отделена, сообщает "Чита.ру".
По подозрению в убийстве был задержан местный житель 1981 года рождения, который арендовал квартиру в этом же доме.
— Следователи с участием следователей-криминалистов проводят осмотр места происшествия, допрашивают жителей дома. Устанавливаются очевидцы преступления, — добавляют в Следственном управлении СК РФ по Забайкальскому краю.
В Элисте ранее мужчина убил и расчленил девушку, после чего вывез тело в сумке, чтобы спрятать в камышах.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram