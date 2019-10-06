Скорсезе пренебрежительно высказался о фильмах Marvel: Это не кино

Режиссёр картин "Банды Нью-Йорка", "Остров проклятых" и "Волк с Уолл-стрит" сравнил творения киностудии с парком аттракционов.

Оскароносный Мартин Скорсезе рискует оказаться в немилости у многомиллионной армии фанатов супергеройского кино из-за пренебрежительного высказывания о фильмах Marvel. В интервью изданию Empire он заявил, что не считает их настоящим кино.

— Я не смотрю их. Знаете, я пытался. Но это не кино. Если честно, то ближайшее сравнение, которое мне приходит на ум, для актёров, которые пытаются играть в сложившихся для них обстоятельствах, — это парки аттракционов, — сказал Скорсезе.

По его убеждению, творения Marvel нельзя отнести к настоящему кино, "где человек пытается передать чувственный, психологический опыт другому человеку".

На пренебрежительное высказывание уже ответили коллеги Скорсезе из киностудии Marvel. Режиссёр "Стражей Галактики" Джеймс Ганн написал в своём твиттере, что опечален подобной оценкой своей работы, поскольку эти слова принадлежат одному из его любимых кинодеятелей.

Ранее сообщалось, что фильм Marvel "Мстители: Финал" стал самым кассовым в истории мирового кинематографа.