Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте

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На заседании обсуждали новый закон, запрещающий использование в цирке некоторых видов животных.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступала на открытии парламента и вызвала приступ неконтролируемого хохота в зале, когда зачитывала доклад о выкупе правительством цирковых животных.

Фредериксен рассказывала о том, что государство купило у владельцев четырёх слонов. Однако оказалось, что у одной слонихи есть друг-верблюд, с которым они не расстаются, поэтому правительству пришлось приобрести и его. Политик не смогла сдержать смех, зачитывая доклад, а за ней уже начал смеяться весь зал.

Через пару минут, успокоившись, политики снова начали серьёзно обсуждать повестку.

А в Верховной раде ранее глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан кривлялся во время выступления экс-президента Украины Петра Порошенко, чем повеселил украинцев.

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