Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте

На заседании обсуждали новый закон, запрещающий использование в цирке некоторых видов животных.

This week the Danish parliament, Prime Minister Mette Frederiksen was on the speaking stand at the opening of parliament and accidentally caused the whole chamber to burst into uncontrolled laughter when discussing the purchase by the government of several circus elephants. pic.twitter.com/kBB6YaunuM — Troels Just (@Tsuroerusu) October 4, 2019

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступала на открытии парламента и вызвала приступ неконтролируемого хохота в зале, когда зачитывала доклад о выкупе правительством цирковых животных.

Фредериксен рассказывала о том, что государство купило у владельцев четырёх слонов. Однако оказалось, что у одной слонихи есть друг-верблюд, с которым они не расстаются, поэтому правительству пришлось приобрести и его. Политик не смогла сдержать смех, зачитывая доклад, а за ней уже начал смеяться весь зал.

Через пару минут, успокоившись, политики снова начали серьёзно обсуждать повестку.

А в Верховной раде ранее глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан кривлялся во время выступления экс-президента Украины Петра Порошенко, чем повеселил украинцев.