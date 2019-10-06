В Саудовской Аравии разрешили неженатым парам проживать в одном номере

Кроме того, женщины впервые получили право самостоятельно жить в одноместных номерах.

В Саудовской Аравии отменили запрет для неженатых пар из других стран на проживание в одном гостиничном номере. Об этом сообщает Би-би-си.

Однако новые правила не распространяются на подданных королевства, они всё так же не могут снять номер без предъявления документа о браке.

Есть ещё одно новшество. Все женщины, как гражданки страны, так и других государств, теперь могут жить в одноместных номерах самостоятельно.

Напомним, 27 сентября Саудовская Аравия впервые начала выдавать туристические визы для граждан 49 стран. Раньше королевство могли посетить только бизнес-туристы или паломники.