В Саудовской Аравии разрешили неженатым парам проживать в одном номере

В Саудовской Аравии отменили запрет для неженатых пар из других стран на проживание в одном гостиничном номере. Об этом сообщает Би-би-си.
Однако новые правила не распространяются на подданных королевства, они всё так же не могут снять номер без предъявления документа о браке.
Есть ещё одно новшество. Все женщины, как гражданки страны, так и других государств, теперь могут жить в одноместных номерах самостоятельно.
Напомним, 27 сентября Саудовская Аравия впервые начала выдавать туристические визы для граждан 49 стран. Раньше королевство могли посетить только бизнес-туристы или паломники.
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