Протоиерей Смирнов раскритиковал женщину за аборт из-за угрозы здоровью

Священнослужитель не видит разницы между прерыванием беременности и убийством человека на улице из жалости.

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов раскритиковал женщин за аборты даже по состоянию здоровья. Во время передачи "Беседы с батюшкой" на канале "Союз" вопрос священнослужителю задала одна из телезрительниц.

Женщина рассказала, что вынуждена была сделать аборт из-за варикоза, и спросила у священника, считается ли её решение грехом. Смирнов ответил, что болезни матери, которые мешают нормальному течению беременности, не должны быть поводом для её прерывания. Протоиерей сравнил риск для здоровья женщины с риском солдата, идущего на фронт "отдавать жизнь за родину".

— Вот такие христиане в кавычках убивают собственных детей, а потом спрашивают, грех это или нет. То есть они не только нехристиане, а у них и совести нет — у человека на месте совести белая крахмальная тряпочка, — продолжил священнослужитель.

По мнению Смирнова, данная ситуация не отличается от убийства человека на улице, который идёт с палочкой и страдает одышкой. При этом, полагает священник, во втором случае вопроса о греховности убийства не возникает, в отличие от случая с абортом.

— У нашего народа абортированное сознание. Это народ-убийца. Нравится это выражение моё или не нравится, но миллионы убиваются ежегодно, — заключил отец Димитрий.

Протоиерей Смирнов неоднократно делал скандальные заявления. Ранее он предрёк, что россияне скоро "закончатся". А во время недавней встречи с коллегами назвал русских мужчин национальной трагедией.