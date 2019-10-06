МИД РФ выразил протест в связи с допросом депутата Юмашевой в ФБР

В ведомстве назвали целью очередной враждебной акции ухудшение атмосферы российско-американских отношений.

МИД России выразил решительный протест в связи с задержанием и допросом депутата Госдумы Инги Юмашевой в США. В ведомстве выдвинули две версии случившегося — либо Вашингтон (вопреки собственным заверениям) не стремится к нормализации диалога с Москвой, либо не способен контролировать действия собственных спецслужб.

— Заявляем решительный протест в связи с действиями властей США в отношении депутата ГД Инги Юмашевой, которая накануне была задержана в нью-йоркском аэропорту агентами ФБР и подвергнута допросу. Это очередная враждебная акция против России и её представителей, — говорится в сообщении.

МИД считает, что действия в отношении Юмашевой были "нацелены на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений". В ведомстве заявили о глубоком возмущении Москвы в связи с произошедшим.

— Тем, кто принимает решения в Вашингтоне, стоит задуматься, куда может завести систематическое нагнетание напряжённости в отношениях с Россией. Такая политика недальновидна и опасна, — заключили в МИД РФ.

Депутата Госдумы накануне в аэропорту Нью-Йорка сотрудники ФБР допрашивали в течение часа. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал действия американской спецслужбы циничной провокацией.