В возрасте 33 лет умерла актриса из сериала "Анна Герман"

Причины смерти молодой женщины не уточняются. У украинской актрисы остались муж и сын.

Скончалась известная украинская актриса театра и кино Марина Куклина. Ей было всего 33 года. Новость о её смерти сообщили коллеги артистки в "Фейсбуке".

— Свет — это то, что излучала она. Впервые я запомнила Марину, когда мы увиделись случайно в храме в Пархомовке. Мы с мужем поехали посмотреть мозаики Рериха, и вдруг почти в пустой церкви со мной здоровается девушка, улыбка которой сияет, а сама она излучает свет, — написала актриса Римма Зюбина.

Причины смерти Марины Куклиной не разглашаются. Известно лишь, что в конце 2018 года она сильно заболела и коллеги собирали деньги на её лечение. По версии СМИ, причиной смерти актрисы стал рак. У актрисы остались муж и сын.

Марина Куклина (в замужестве — Куклина-Май) родилась 12 июня 1986 года. Она получила известность благодаря ролям в сериалах "Возвращение Мухтара — 5", "Кафе на Садовой", "Пёс", "Анна Герман", "Женский доктор".