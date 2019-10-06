Скончался барабанщик группы Cream Джинджер Бейкер

Ранее близкие сообщали, что музыкант серьёзно болен. Причины смерти не указываются.

В возрасте 80 лет скончался барабанщик рок-группы Cream Джинджер Бейкер. Прискорбная новость появилась на его официальной странице в "Фейсбуке".

— С большим прискорбием сообщаем, что Джинджер мирно ушёл из жизни этим утром. Спасибо всем за ваши добрые слова за последние несколько недель, — говорится в сообщении.

Барабанщик вместе с гитаристом Эриком Клэптоном, бас-гитаристом Джеком Брюсом основал группу Cream, чем сыскал себе мировую известность. Помимо рок-музыки Бейкер играл в направлениях джаз-фьюжн и фанк.