Скончался барабанщик группы Cream Джинджер Бейкер

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Фото © Facebook/jinjahbaker

Ранее близкие сообщали, что музыкант серьёзно болен. Причины смерти не указываются.

В возрасте 80 лет скончался барабанщик рок-группы Cream Джинджер Бейкер. Прискорбная новость появилась на его официальной странице в "Фейсбуке".

С большим прискорбием сообщаем, что Джинджер мирно ушёл из жизни этим утром. Спасибо всем за ваши добрые слова за последние несколько недель, — говорится в сообщении.

Барабанщик вместе с гитаристом Эриком Клэптоном, бас-гитаристом Джеком Брюсом основал группу Cream, чем сыскал себе мировую известность. Помимо рок-музыки Бейкер играл в направлениях джаз-фьюжн и фанк.

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