Жителей Москвы предупредили об аномально холодной погоде

По данным синоптиков, первая половина недели будет холодной, но с четверга начнётся "октябрьское" потепление.

На четыре градуса ниже нормы будет дневная температура воздуха в ближайшие два дня в столице. Такие показатели традиционны скорее для ноября. Тем более что завтра сохраняется вероятность осадков в виде дождя и мокрого снега. В ночное время температура будет около ноля, возможны заморозки.

Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью ТАСС. Он пояснил, что холод продержится недолго и уже во второй половине недели стоит ждать потепление, но в пределах октябрьских температур.

— В четверг температура около 10 градусов, а по области прогнозируем от 8 до 13. Ночные температуры уже тоже положительные — около 4–5 градусов. В пятницу и ночные температуры уже будут чуть выше — 5–6 градусов, дневные — от 9 до 14, — сказал Роман Вильфанд.

Он отметил метеорологическое правило — после сильного похолодания обязательно наступает потепление.

— И ещё в течение этого периода местами небольшие осадки, сильных осадков не прогнозируется. Преимущественно облачная погода с прояснениями и небольшие осадки, начиная со среды это будет небольшой дождь, — сообщил научный руководитель Гидрометцентра.

Роман Вильфанд добавил, что атмосферное давление в Москве будет в норме, сильных колебаний не прогнозируется.

Как сообщал Лайф, ранее МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за ветра и снега.