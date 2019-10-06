Под Краснодаром на заводе нашли без сознания троих мужчин, двое скончались

Третий находится под наблюдением врачей в реанимации. У него останавливалось сердце.

В городе Кореновске в Краснодарском крае нашли троих мужчин рядом с водосборником на территории завода "Кореновсксахар". Двое из них уже не подавали признаков жизни. По предварительным данным, они отравились аммиаком.

Третьего пострадавшего, Евгения Г. (41 год), доставили сначала в реанимацию Кореновской ЦРБ, а затем перевезли в реанимацию краевой больницы № 1 города Краснодара. Врачи оценивают его состояние как критическое. У мужчины произошла остановка сердца, но затем его запустили. Он до сих пор без сознания и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Тела Владимира К. (59 лет) и Дмитрия К. (30 лет) доставили в морг.

А ранее семь человек отравились угарным газом в Дагестане.