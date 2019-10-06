Число участников акции против "формулы Штайнмайера" на майдане достигло 10 тысяч

Порядок на митинге обеспечивают около 300 полицейских и бойцы Национальной гвардии.

Нацполиция Киева насчитала десять тысяч человек на митинге против "формулы Штайнмайера" на майдане Незалежности. Участники акции вели себя мирно, в противостояние с правоохранителями не вступали.

— В настоящее время там находится около 10 000 человек. Нарушений не зафиксировано, — говорится в "Фейсбуке" на странице ведомства.

Порядок на митинге обеспечивают около 300 полицейских, а также сотрудники Нацгвардии. На месте проведения мероприятия дежурят несколько бригад врачей.

Под занавес акции на ней появился и экс-президент Украины Пётр Порошенко, который активно выступает против выполнения минских соглашений, хотя при нём они и были подписаны.

Ранее сегодня сообщалось, что на акцию вышло около трёх тысяч человек. В руках у собравшихся были плакаты с лозунгами "Нет капитуляции", "Слуга, выходи! Народ пришёл", "Зе, надо поговорить". Протестующие требуют, чтобы президент Украины Владимир Зеленский отказался от намерения предоставить особый статус Донбассу.