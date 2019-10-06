Путин назвал "российское дело" предлогом для давления на Трампа

По мнению российского лидера, инициаторы таких действий "не смотрят даже на шаг вперёд".

Новые антироссийские санкции были введены США под предлогом мифического вмешательства в американские выборы, но настоящей их целью являлось сдерживание РФ и давление на Дональда Трампа. Об этом заявил президент России Владимир Путин журналисту NBC Киру Симмонсу в кулуарах энергетического форума. Кадры были показаны в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Во время разговора с Симмонсом российский лидер напомнил об итогах расследования спецпрокурора Роберта Мюллера — никаких доказательств "вмешательства" найдено не было.

— На основе предположения нашего сговора с Трампом были введены санкции. Потом Мюллер сказал, что сговора не было, но санкции остались. Значит, это был только предлог, для того чтобы сдерживать нас. С другой стороны, чтобы оказать давление на Трампа, — заявил президент.

Путин добавил, что преследующие данные цели силы "не смотрят даже на шаг вперёд".