Путин назвал "российское дело" предлогом для давления на Трампа

Новые антироссийские санкции были введены США под предлогом мифического вмешательства в американские выборы, но настоящей их целью являлось сдерживание РФ и давление на Дональда Трампа. Об этом заявил президент России Владимир Путин журналисту NBC Киру Симмонсу в кулуарах энергетического форума. Кадры были показаны в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Во время разговора с Симмонсом российский лидер напомнил об итогах расследования спецпрокурора Роберта Мюллера — никаких доказательств "вмешательства" найдено не было.
— На основе предположения нашего сговора с Трампом были введены санкции. Потом Мюллер сказал, что сговора не было, но санкции остались. Значит, это был только предлог, для того чтобы сдерживать нас. С другой стороны, чтобы оказать давление на Трампа, — заявил президент.
Путин добавил, что преследующие данные цели силы "не смотрят даже на шаг вперёд".
Напомним, спецпрокурор Мюллер расследовал дело о якобы влиянии России на американские выборы с 2017 года. Завершилось расследование только в марте 2019-го. По его итогам Минюст США опубликовалоклад, где говорилось, что "ни один американец", в том числе и из штаба Трампа, не был в сговоре с Россией во время президентских выборов в 2016 году.
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