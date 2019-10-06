СМИ: В Госдепе злятся из-за "бесхребетности" Помпео перед Трампом

По приведённым журналистами словам некоторых дипломатов, глава ведомства безоговорочно подчиняется президенту.

В Государственном департаменте США среди сотрудников растут "злоба и сомнения". Особенно ярко это выразилось на фоне скандала из-за Украины, сообщает телеканал CNN со ссылкой на нескольких бывших и нынешних сотрудников различных отделов Госдепа.

Как уточняет телеканал, в американском ведомстве ведётся настоящее противоборство между карьерными дипломатами и назначенцами президента США Дональда Трампа, коим является и госсекретарь США Майк Помпео. Основная суть разногласий — политика, продвигаемая американским президентом, которая подрывает связи США с другими странами, многие из которых устанавливались годами.

Ещё одним поводом для недовольства Майком Помпео со стороны дипломатов якобы стала "бесхребетность" главы ведомства. Телеканал поясняет, что госсекретарь не способен перечить Дональду Трампу. В том числе, когда президент США критикует подчинённых Помпео.

— Даже когда у президента появляется плохая идея, Помпео не способен или по-настоящему не хочет ему противостоять так, как это делал Рекс Тиллерсон, — приводятся слова одного из бывших сотрудников Госдепа.

Ещё одной из главных причин недовольства сотрудников ведомства стали сокращения числа сотрудников Госдепа и уменьшение его бюджета.

Как сообщал Лайф, ранее бывший вице-президент США Джозеф Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа во лжи и злоупотреблении властью.