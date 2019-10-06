В Кремле заявили о возросших шансах на проведение саммита "нормандской четвёрки"

Ранее Ушаков назвал маловероятным проведение мероприятия в октябре из-за плотного графика Путина.

Подписание Киевом "формулы Штайнмайера" увеличивает шансы на проведение в относительно ближайшем будущем встречи лидеров "нормандской четвёрки" — России, Германии, Франции и Украины. Об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

— Шанс на проведение в относительно ближайшем будущем саммита в нормандском формате, конечно, увеличивается, — сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что саммит "нормандской четвёрки" может пройти в конце октября. Ушаков критически отнёсся к словам главы МИД Незалежной. Он объяснил, что в октябре у Владимира Путина слишком плотный график.