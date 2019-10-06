В Нижнем Новгороде толпа школьников избила молившего о пощаде сверстника

Молодые люди проводили время, гуляя по заброшенным зданиям. Рядом с одним из таких они и учинили расправу.

В Нижнем Новгороде толпа школьников избила сверстника и сняла всё это на камеру. Видео появилось в социальных сетях. Лежащий на земле подросток молил о пощаде. Остановиться агрессивных несовершеннолетних просили и друзья, которые остались за кадром.

Как заявили Лайфу соседи участников инцидента, пострадавшему якобы досталось за то, что тот обозвал подругу обидчиков. Сама девочка также принимала участие в избиении.

— Сам он (пострадавший. — Прим. ред.) на самом деле плохого другим не делал. Я часто его видела, что он дружелюбный, он очень весёлый. Конечно, бывали какие-то разногласия (как у мальчиков), но, чтобы он кого-то сильно избивал или занимался какими то ужасными делами, нет, — рассказала девочка, знакомая со всеми участниками произошедшего.

По её словам, эти ребята держат в страхе всю округу и постоянно провоцируют драки: "В их случае это хобби, они привыкли избивать других".

Видеозапись избиения была передана в Следственное управление СК РФ по Нижегородской области. Всех подростков, избивавших сверстника в парке, уже задержали, сообщил источник Лайфа в местных правоохранительных органах. Проводится проверка по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее Лайф рассказывал, как в Омске подростки закидали камнями пенсионера и избили нескольких своих сверстников.