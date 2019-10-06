МИД Турции заставил американского дипломата объясниться за лайк

Пост, ставший причиной разбирательств, опубликовал сторонник запрещённой в стране организации FETO.

МИД Турции вызвал временного поверенного в делах США в Анкаре Джеффри Ховенье для дачи разъяснений по поводу неуместного "лайка" в "Твиттере". Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на представителя турецкого министерства Хами Аксоя.

По его словам, с Twitter-аккаунта Посольства США был лайкнут пост Эргуна Бабахана — сторонника запрещённой на территории Турции "террористической организации фетхуллахистов" (FETO). В своём твите он враждебно отзывается о состоянии здоровья лидера Партии националистического движения (ПНД) Девлета Бахчели.

Посольство США в Турции заявило, что лайк с аккаунта ведомства был поставлен ошибочно.

— Мы сожалеем об этой ошибке и приносим извинения за недоразумение, — говорится в твиттере дипмиссии.

Анкара обвиняет FETO в организации попытки госпереворота летом 2016 года. Главным обвиняемым в подготовке путча считается её лидер Фетхуллах Гюлен, который проживает в США. Расследование событий 2016 года продолжается. Ранее турецкие власти сообщили о намерении задержать более 100 причастных к попытке госпереворота.