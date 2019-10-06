В Подмосковье машина "Яндекс.Такси" протаранила забор, едва не раздавив женщину

Предположительно, водитель не справился с управлением. Он тоже отделался испугом.

В посёлке Николина Гора Одинцовского городского округа Подмосковья забор спас женщину и двух её питомцев от гибели. Через несколько мгновений после того, как она вошла в ворота, в них влетел автомобиль сервиса "Яндекс.Такси".

Зайдя на территорию, принадлежащую дачному кооперативу "Ранис", женщина остановилась, чтобы отстегнуть поводки у своих собак. Задержись она там всего на несколько секунд, они могли стать последними в её жизни. Информации о пострадавших в ДТП не поступало.

Пару недель назад Лайф рассказывал об американце, который сумел убежать от падающего самолёта.