Песков объяснил, почему Путин ответил на выкрик грузинской журналистки на ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы в зависимости от важности затронутой темы, а не от страны, которую представляет задавший вопрос журналист. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя инцидент с грузинской журналисткой на саммите ЕАЭС в Ереване.

— Когда ему вопрос кажется важным, он всегда уделяет внимание журналистам. И не важно, из какой страны этот журналист. Он, вы знаете, весьма терпеливо и аргументированно предпочитает свою позицию доводить до визави, — объяснил он в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

После церемонии фотографирования на саммите ЕАЭС в Ереване президент РФ направился вместе со своими коллегами в здание, где должно было начаться заседание. Когда лидеры проходили мимо представителей СМИ, корреспондентка грузинского телеканала "Рустави 2" выкрикнула вопрос о том, когда Россия начнёт выполнять свои обязательства по поводу Южной Осетии и Абхазии, взятые в 2008 году. Путин ответил, что Россия всегда выполняет свои обязательства.