Зеленский заявил, что Трамп ничего не требовал от него взамен на встречу

Украинский лидер ещё раз заявил, что в любом случае у него нет полномочий инициировать какие-либо расследования.

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг сообщения СМИ о том, что американский лидер выдвинул ряд требований для проведения встречи лидеров двух стран. В частности, якобы Киев должен начать расследование в отношении деятельности вице-президента США Джозефа Байдена и его сына на Украине.

— На меня не оказывали давления, и никаких предварительных условий выдвинуто не было, — заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому агентству Kyodo.

Как заверил украинский президент, не поднималась подобная тема и на его встрече с бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Хотя даже если бы такой разговор зашёл бы, Зеленский "никогда бы не принял такого условия".

— США не могут оказывать давление на меня, президента свободной страны, — цитируют украинского президента японские журналисты.

Как отметил Владимир Зеленский, Украина не хочет и не должна быть втянута в скандалы, связанные с американскими президентскими выборами.

Напомним, 25 сентября конгресс объявил о начале процедуры импичмента Трампа. Поводом стали подозрения, что он злоупотребил служебным положением, якобы пообещав помощь Украине в обмен на разбирательства по поводу дела Джо Байдена и его сына, их бизнес-интересов в Незалежной. Дело в том, что Байден является потенциальным соперником Трампа на грядущих выборах президента в 2020 году. Президент Украины Владимир Зеленский сначала согласился рассмотреть дело, а позднее сменил позицию, заявив, что не будет этого делать.