Зеленский заявил, что Трамп ничего не требовал от него взамен на встречу

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Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © STR / NurPhoto via Getty Images

Украинский лидер ещё раз заявил, что в любом случае у него нет полномочий инициировать какие-либо расследования.

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг сообщения СМИ о том, что американский лидер выдвинул ряд требований для проведения встречи лидеров двух стран. В частности, якобы Киев должен начать расследование в отношении деятельности вице-президента США Джозефа Байдена и его сына на Украине.

На меня не оказывали давления, и никаких предварительных условий выдвинуто не было, — заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому агентству Kyodo.

Как заверил украинский президент, не поднималась подобная тема и на его встрече с бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Хотя даже если бы такой разговор зашёл бы, Зеленский "никогда бы не принял такого условия".

США не могут оказывать давление на меня, президента свободной страны, — цитируют украинского президента японские журналисты.

Как отметил Владимир Зеленский, Украина не хочет и не должна быть втянута в скандалы, связанные с американскими президентскими выборами.

Напомним, 25 сентября конгресс объявил о начале процедуры импичмента Трампа. Поводом стали подозрения, что он злоупотребил служебным положением, якобы пообещав помощь Украине в обмен на разбирательства по поводу дела Джо Байдена и его сына, их бизнес-интересов в Незалежной. Дело в том, что Байден является потенциальным соперником Трампа на грядущих выборах президента в 2020 году. Президент Украины Владимир Зеленский сначала согласился рассмотреть дело, а позднее сменил позицию, заявив, что не будет этого делать.

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