В Кирове пожаловались на пьяного судью за рулём, но его спасла невеста

Судя по составленному протоколу, на водительском сиденье сидела именно новобрачная, хотя свидетели утверждают, что видели за рулём её мужа.

Судья Ленинского районного суда города Кирова Марат Чепурных попал в день своей свадьбы в неприятную ситуацию. Очевидцы пожаловались в полицию, якобы видели, как он нетрезвым садился за руль автомобиля. Случилось это прямо после застолья по случаю женитьбы.

Активистам "Ночного патруля" сообщили о мужчине в костюме, который шаткой походкой вышел из заведения на улице Спасской и сел на водительское сиденье "КИА-оптима" около часа ночи. После недолгого ожидания к жениху присоединилась девушка в длинном белом платье, и они тронулись с места. Однако уехать далеко не удалось — к иномарке подъехала машина ДПС.

Очевидцы утверждают, что новобрачные попытались запутать инспекторов. Жених вышел из автомобиля и направился на задний двор кафе, откуда вышел. А невеста пересела на водительское сиденье. В итоге после возмущения активистов "Патруля" сотрудники ДПС догнали мужчину и проводили в служебный автомобиль для разъяснений. Тот уверял, что трезв, несмотря на сильный алкогольный запах.

После этого полицейские составили протокол, а автомобиль отправили на штрафстоянку. В рапорте, с которым ознакомился "Патруль", инспекторы написали, что за рулём была Эльвира. Активисты настаивают, что изначально на водительском сиденье сидела вовсе не девушка, а мужчина.