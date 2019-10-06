В Кирове пожаловались на пьяного судью за рулём, но его спасла невеста

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Судя по составленному протоколу, на водительском сиденье сидела именно новобрачная, хотя свидетели утверждают, что видели за рулём её мужа.

Судья Ленинского районного суда города Кирова Марат Чепурных попал в день своей свадьбы в неприятную ситуацию. Очевидцы пожаловались в полицию, якобы видели, как он нетрезвым садился за руль автомобиля. Случилось это прямо после застолья по случаю женитьбы.

Активистам "Ночного патруля" сообщили о мужчине в костюме, который шаткой походкой вышел из заведения на улице Спасской и сел на водительское сиденье "КИА-оптима" около часа ночи. После недолгого ожидания к жениху присоединилась девушка в длинном белом платье, и они тронулись с места. Однако уехать далеко не удалось — к иномарке подъехала машина ДПС.

Очевидцы утверждают, что новобрачные попытались запутать инспекторов. Жених вышел из автомобиля и направился на задний двор кафе, откуда вышел. А невеста пересела на водительское сиденье. В итоге после возмущения активистов "Патруля" сотрудники ДПС догнали мужчину и проводили в служебный автомобиль для разъяснений. Тот уверял, что трезв, несмотря на сильный алкогольный запах.

После этого полицейские составили протокол, а автомобиль отправили на штрафстоянку. В рапорте, с которым ознакомился "Патруль", инспекторы написали, что за рулём была Эльвира. Активисты настаивают, что изначально на водительском сиденье сидела вовсе не девушка, а мужчина.

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