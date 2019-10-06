Путин заявил, что ему не интересна позиция Зеленского в отношениях с США

Украинский лидер может получить выгоду для страны от расследования по делу сына Джо Байдена, если победит Трамп. А может и попасть в немилость США, если победят демократы.

Российский президент Владимир Путин заявил, что ему не интересно положение Зеленского, которое тот занимает по отношению к спорам Демократической и Республиканской партий США. Мнения у лидера России спросил корреспондент телеканала NBC News Кейр Симмонс.

Разговор российского лидера и Симмонса на форуме "Российская энергетическая неделя" показан в передаче "Москва. Путин. Кремль" на канале "Россия 1".

— Я не знаю, мне это неинтересно. Что об этом говорить. Вам следует спросить об этом его, — сказал Путин.

Ранее Лайф приводил слова премьер-министра России Дмитрия Медведева, который считает, что украинский президент Владимир Зеленский находится между молотом демократов и наковальней республиканцев.

Причиной этого стал телефонный разговор Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Последний просил Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена, работавшего на Украине. Хантер является сыном бывшего вице-президента Джо Байдена, который может стать конкурентом Трампа на президентских выборах в 2020 году.

Демократы в Конгрессе США инициировали процедуру импичмента Трампа. Однако Минюст США признал, что своим предложением Трамп не нарушил закон в беседе с Зеленским.