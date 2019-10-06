Скончался вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин

Он занимал кресло сенатора с 2005 года. В верхней палате представлял Ростовскую область.

После продолжительной болезни сегодня в возрасте 61 года ушёл из жизни вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин. Об этом сообщает РИА "Новости". В палате он курировал экономику, бюджетные и финансовые вопросы.

— Он был очень мужественный, сильный человек, долго боролся с болезнью, несколько раз побеждал её, — приводит агентство слова главы Комитета Совфеда по регламенту Вячеслава Тимченко.

Бушмин был в Совфеде представителем от Ростовской области. Полномочия он получил 21 сентября 2005 года. Они действовали до сентября 2020 года.