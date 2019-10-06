Стало известно, как Путин провёл выходные накануне дня рождения

В Кремле пообещали вскоре обнародовать фотографии и видео, снятые с президентом на природе.

Президент РФ Владимир Путин в выходные побывал в сибирской тайге, где наслаждался осенней природой. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

— Президент был в Сибири, был в тайге. Он наслаждался природой, осенней тайгой, — сообщил Песков журналистам и пообещал, что Кремль позже обнародует фото и видео с отдыха российского лидера.

7 октября Владимиру Путину исполняется 67 лет. Ранее стало известно, как Путин отметит свой день рождения.