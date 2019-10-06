За катание на "ничьём" каршеринг-авто с гостя столицы потребовали 200 тысяч

Машина стояла открытая, и молодой человек решил этим воспользоваться. По его словам, он ожидал чек на оплату в конце поездки.

В конце сентября на одной из улиц Москвы сотрудники ГИБДД остановили автомобиль каршеринговой компании для проверки документов водителя. За рулём находился 20-летний уроженец Республики Дагестан, в салоне двое его друзей. Следом на место приехал сотрудник каршеринговой компании Belka car и сообщил, что аренда машины не оплачена, а водитель не резервировал авто через приложение.

Молодой человек признался, что увидел, что машина открыта, внутри ключ зажигания, а потому решил взять её в аренду. Он якобы не знал, как за неё расплатиться. Предположил, что счёт на оплату появится на экране бортового компьютера сразу после завершения поездки. Всех троих доставили в отделение полиции, где позднее на водителя возбудили уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Адвокат задержанного теперь винит во всём каршеринговую компанию.

— Я обратилась в Belka car. Мне ответили, что им уже не нужно, чтобы им оплачивали стоимость аренды, и добавили: "Оплатите нам ещё стоимость того, что машина стоит на штрафплощадке". Они сказали, что её якобы удерживают там сотрудники полиции. Сотрудники полиции ответили, что автомобиль насильно никто не удерживает, так как на автомобиле не совершалось преступление, и не сбивали человека, и нет никаких повреждений. В службе безопасности Belka car нам сказали, что ещё придётся платить за техобслуживание. Я сказала им, что это не совсем легально — брать с клиентов за это штраф, если вы заведомо оставляйте машины открытыми. Следов взлома на автомобиле нет, — заявила адвокат Юлия Нитченко.

Водителя пока отпустили под подписку о невыезде. По словам адвоката, сумма претензий к нему уже выросла до 200 тысяч рублей.

— Они у меня спросили, насколько сильно мы хотим примирения? Мы им ответили, что хотим возместить стоимость аренды, на что получили ответ, что их это не устраивает и они ещё посчитают стоимость выезда их сотрудника и оплату технического износа автомобиля и думают, что 200 тысячами не обойтись. То есть стоимость аренды в 1500 руб. вырастает до 200, а может и 500 тысяч рублей, — рассказала Лайфу Юлия Нитченко.

Адвокат обратилась в прокуратуру Москвы с просьбой разобраться в действиях каршеринговой компании.

Ранее Лайф разбирался, почему каршеринговое приложение "Яндекс.Драйв" выдаёт Porshe и Mustang лишь избранным клиентам и как стать одним из них.