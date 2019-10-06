Олень устроил погром в салоне красоты — видео

Рогатый пролетел над головой сидящей на диване посетительницы и задел её копытами.

Олень устроил погром в салоне красоты на острове Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк. Дикое животное влетело в помещение, разбив стеклянную витрину, и перепугало сотрудников и клиентов.

На кадрах с камер видно, что нежданный гость пролетел прямо над головой сидящей на диване посетительницы и задел её копытами. Перепуганная женщина вскочила и отбежала в сторону. Спастись от рогатого "клиента" попытались остальные присутствующие. Животное ещё несколько секунд металось по салону и, наконец, удалилось.

В неловкую ситуацию ранее попал енот. Животное забралось на дерево и застряло. Спасательная операция с участием 50 человек длилась шесть часов.