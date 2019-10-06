СМИ узнали о втором доносчике на разговор Трампа с Зеленским

Представитель разведчика подчеркнул, что его подопечный "располагает данными из первых рук".

Второй американский разведчик доложил генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на адвоката осведомителя Марка Зейда.

Юрист заявил, что его подопечный "располагает данными из первых рук касательно некоторых предположений, высказанных в жалобе первого осведомителя". Однако отметил, что Аткинсон ещё не общался с представителями комитетов Палаты представителей Конгресса США, которые занимаются расследованием в рамках процедуры импичмента Трампа.

Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудник американской разведки владеет конкретной информацией, которая связана с американским президентом и Украиной. Отмечалось, что разведчик в связи с этим рассматривает целесообразность подачи рапорта, так как отношения Трампа с Киевом вызывают у него тревогу.

Напомним, 25 сентября конгресс объявил о начале процедуры импичмента Трампа. Поводом стали подозрения, что он злоупотребил служебным положением, якобы пообещав помощь Украине в обмен на разбирательства по поводу дела Джо Байдена и его сына, их бизнес-интересов в Незалежной. Дело в том, что Байден является потенциальным соперником Трампа на грядущих выборах президента в 2020 году. Президент Украины Владимир Зеленский сначала согласился рассмотреть дело, а позднее сменил позицию, заявив, что не будет этого делать.