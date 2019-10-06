Жителям Центральной России пообещали яркий метеорный поток 9 октября

Он назван в честь созвездия под названием Дракон, из зоны которого и будут вылетать метеоры.

Крымский астроном Александр Якушечкин рассказал, что в ночь на среду, 9 октября, стоит ожидать самую активную фазу метеорного потока Дракониды. Поток очень хорошо можно будет увидеть с широты Москвы. Конечно, при условии, если позволят погодные условия.

— Как считают исследователи, нестабильная активность потока свидетельствует о сравнительной молодости Дракониды. Мы ещё довольно плохо знаем распределение вещества в кометном рое, что порождает данный поток. Поэтому так трудно спрогнозировать величину активности потока на тот или иной год, — цитирует астронома РИА "Новости".

Несмотря на сложность прогноза, астроном советует ждать поток в небе в половину первого ночи 9 октября. Для лучшей видимости стоит выехать за пределы городов.

— Частички кометы этого потока движутся в том же направлении, что и Земля, "догоняя" планету, относительная скорость их при вторжении в атмосферу невелика (около 20 километров в секунду), что определяет желтовато-красный цвет "падающих звёзд", — добавляет агентство слова Якушечкина.

Дракониды наблюдаются ежегодно. В прошлом году Дракониды можно было увидеть под утро, ближе к пяти часам. А в конце месяца на небе будет виден поток Орионидов.