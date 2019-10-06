Боевики "Азова" отказались покидать зону разведения войск в Донбассе

Его первый командир заявил о неготовности сложить оружие ради реализации минских договорённостей.

Ветераны националистического батальона "Азов" объявили о намерении остаться в посёлке Золотое Луганской области после разведения войск в Донбассе. Об этом сообщил в видеообращении первый командир полка и лидер созданной на его базе партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

— Если свой прямой долг — защищать каждого украинца, каждый сантиметр украинской земли — не выполняет президент, власть, то его выполним ещё раз мы, ветераны-добровольцы. Это наш последний блокпост, и мы даём слово, что никогда его не покинем, — говорит он на опубликованных на "Ютубе" кадрах.

Лидер "Нацкорпуса" выразил уверенность, что Украина "сломает позорную "формулу Штайнмайера" и никакого отвода войск не будет.

Напомним, соглашение о создании трёх пилотных зон безопасности — в станице Луганской, Золотом и Петровском — было достигнуто в сентябре 2016 года и выполнено той же осенью. Однако со временем украинские войска вновь заняли данные территории. На встрече контактной группы в Минске 1 октября украинская сторона подписала "формулу Штайнмайера", в которой, в частности, была согласована дата начала нового разведения сил — 7 октября. Но различные политические силы на Украине, в том числе экс-президента Петра Порошенко, не согласны с запуском мирных переговоров в Донбассе.