На Украине потребовали обнародовать переговоры Порошенко с американцами

Петицию подписало только несколько десятков человек, а для её рассмотрения требуется 25 тысяч подписей.

На Украине потребовали обнародовать стенограммы разговоров экс-президента Петра Порошенко с политиками из США за пять лет. Петиция появилась на сайте украинского президента.

— Прошу обнародовать и опубликовать полные тексты стенограмм всех телефонных разговоров, которые были проведены между президентом Украины Петром Порошенко и президентом США Бараком Обамой и состоялись в период с 2014 по 2017 год. А также тексты стенограмм всех телефонных разговоров президента Украины Петра Порошенко со всеми иными официальными лицами США за период с 2014 по 2019 год, — говорится в тексте документа.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала США опубликовать стенограммы телефонных переговоров бывшего президента страны Барака Обамы.

В конце сентября Лайф сообщал, что украинцы потребовали от президента Украины Владимира Зеленского опубликовать стенограммы разговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.