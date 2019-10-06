По подозрению в убийстве студентки в Подмосковье задержан бывший муж её сестры

Тело несовершеннолетней девушки с ножевыми ранениями было обнаружено вечером 4 октября.

По подозрению в жестоком убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана задержан житель подмосковного Домодедово.

В ГСУ СКР по Московской области заявили о намерении ходатайствовать об аресте 34-летнего подозреваемого.

— Мужчина задержан, с его участием проводятся следственные действия, выясняются мотивы совершенного преступления, назначены судебные экспертизы, — уточнили в ведомстве.

По данным "МК", подозреваемым является бывший муж сестры убитой девушки. Как стало известно изданию, правоохранители с самого начала заподозрили, что убийцей может быть кто-то из родственников и друзей. Страшная версия была связана с тем, что девушка сама впустила в дом преступника.

Напомним, тело девушки вечером 4 октября обнаружила сестра в частном доме в Домодедове. Сначала полиция предполагала, что студентка покончила с собой. Однако впоследствии на теле девушки обнаружили ножевые ранения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".