В Москве пенсионеру отказались продать хлеб за мелкие монеты

По словам очевидцев, за мужчину расплатилась другая покупательница, а вот продавщица не переставала ухмыляться, что "десять копеек — не деньги".

В одном из столичных супермаркетов по улице Широкой в Москве кассир отказалась обслуживать пожилого покупателя. Пенсионер хотел купить булку белого хлеба и расплатиться мелочью. Два рубля из всей суммы у него были в виде 10-копеечных монет. Однако, по словам очевидцев, кассирша только рассмеялась и, заявив, что не собирается "засорять кассу" мелочью, отказалась продавать старику хлеб.

— Когда дедушка ушёл, кассир смеялась и обсуждала с другими покупателями, что десять копеек — не деньги и почему она должна засорять кассу. А бабушка, посторонний человек, что в итоге заплатила за него, расплакалась от настолько мерзкой ситуации. Администратора нам никто не позвал. Меня чуть ли не выгоняли, мол, что мне надо, не мне же не продали, — рассказала в соцсетях одна из очевидиц произошедшего Регина.

Как она пояснила Mash, мужчина мелочь, скорее всего, насобирал, прося милостыню. Однако он не выглядел асоциально.

О произошедшем женщина написала в жалобную книгу торговой точки. Позднее стало известно, что кассирше объявили выговор.

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