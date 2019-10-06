На Украине гоночный автомобиль влетел в толпу зрителей — видео

На гонках формата Time Attack в украинских Черкассах автомобиль вылетел с трассы и врезался в зрителей. 31-летний мужчина от удара подлетел в воздух на несколько метров. Всё это сняли на видео зрители соревнований.
Мужчину 1988 года рождения госпитализировали с тяжёлыми травмами. По данным местных СМИ, трасса изначально не была подготовлена должным образом. Ещё до начала соревнований были инциденты с выездом за наспех сооружённый трек. Кого-то развернуло на скользком асфальте, кто-то потерял колесо.
Летом Лайф рассказывал о трагическом случае на гонках в Подмосковье. Там пилот Nissan GT-R врезался в опору и погиб в горящем автомобиле.
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