На Украине гоночный автомобиль влетел в толпу зрителей — видео

Соревнования проводил городской совет, чиновники решили не спрашивать советов патрульной полиции, как обеспечить безопасность.

На гонках формата Time Attack в украинских Черкассах автомобиль вылетел с трассы и врезался в зрителей. 31-летний мужчина от удара подлетел в воздух на несколько метров. Всё это сняли на видео зрители соревнований.

Мужчину 1988 года рождения госпитализировали с тяжёлыми травмами. По данным местных СМИ, трасса изначально не была подготовлена должным образом. Ещё до начала соревнований были инциденты с выездом за наспех сооружённый трек. Кого-то развернуло на скользком асфальте, кто-то потерял колесо.

Летом Лайф рассказывал о трагическом случае на гонках в Подмосковье. Там пилот Nissan GT-R врезался в опору и погиб в горящем автомобиле.