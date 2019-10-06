Милонов заявил, что Бузова больна "поклонением нравственным фекалиям"

Парламентарий при этом убеждён в том, что звезда сможет "расплеваться со своим прошлым".

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что певицу Ольгу Бузову нужно лечить от нравственного заболевания, по серьёзности схожего с сифилисом. Однако он всё же верит в выздоровление ведущей "Дома-2".

— Лечить сифилис четвёртой степени очень тяжело, поэтому излечить Бузову от поклонения нравственным фекалиям тоже очень сложно. Но я надеюсь, что не всё закончено. Я уверен даже, что Ольга расплюётся со своим прошлым и начнёт жить нормальной жизнью, — сказал Милонов в программе "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

Парламентарий уверен, что Бузовой надо выходить замуж по-настоящему, а не на камеру и не продавая рекламное время. Он призывает диву найти себе "нормального мужика", а не какого-нибудь "щегла".

Ранее Лайф рассказывал о конфузе, произошедшем с Бузовой во время концерта в Чите.