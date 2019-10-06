Глава ИААФ об обмороках марафонцев в Дохе: Понимали, на что шли

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу заявил, что спортсмены, приехавшие на чемпионат мира по лёгкой атлетике в Доху, знали, на что шли. Так он прокомментировал обмороки спортсменов в условиях сильной жары.

— Мы не сталкивались с серьёзными проблемами, все они были разрешимы. Да, мы столкнулись с вызовами, и топовые спортсмены, которые приехали сюда, были хорошо подготовленными. Они понимали, с какими вызовами они столкнутся, — заявил Коу.

По его мнению, участники многих чемпионатов мира и Олимпийских игр "никогда не видели такой поддержки спортсменов".

Напомним, организаторов ЧМ не раз критиковали за то, что соревнования по спортивной ходьбе проходили в экстремальных условиях: в ночное время при 30-градусной жаре и повышенной влажности, в условиях духоты. Половина участниц женского марафона не дошла до финиша, некоторые из них потеряли сознание, и им потребовалась помощь врачей.

А ранее спортсменок ЧМ возмутила слишком интимная видеосъёмка во время соревнований.