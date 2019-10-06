Украинские военные запустили в Сети флешмоб "Извините, что мы не сдохли"

Поводом для этого стало предложение депутата давать статус участника боевых действий только тем, кто "что-то потерял на войне".

Украинские военные запустили в "Фейсбуке" флешмоб # Вибачте_що_ми_не_здохли ("Извините, что мы не сдохли") в ответ на инициативу депутата Рады от президентской партии "Слуга народа" Галины Третьяковой ограничить выплату льгот участникам гражданского конфликта в Донбассе.

Глава парламентского Комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов предложила выплачивать субсидии и предоставлять статус участника боевых действий только тем военнослужащим, которые "что-то потеряли на войне". После этого украинские военные стали публиковать в соцсети гневные посты или просто выкладывать фотографии.

— Каюсь, #извините_что_мы_не_сдохли! В июне 2014 года ушёл за "длинной гривней". Решил немного подзаработать деньжат, за государственный счёт по миру поездить и своё материальное положение улучшить! Опять же два раба и гектары земли — это такая весомая причина! Получил от государства огромные средства в ноябре 2014 года. Зарплату по 986 гривен в месяц, — иронизирует экс-комбат батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский.

Далее он перечисляет "особенно интересные аттракционы": мёрзнуть в ноябре 2014-го — январе 2015-го в Луганской области, реанимация и инвалидность.

— #извините_что_мы_не_сдохли. На самом деле — нет. Мне не за что извиняться. Я ещё вас всех, кто хотел бы от меня избавиться, переживу, — говорит некий Костя Чабала.

— За средства налогоплательщиков направился на пятизвёздочный курорт Широкий Лан, что в степях Николаевщины, где под присмотром аниматоров и фитнес-тренеров с трёхразовым питанием загорал на полигоне, принимал грязевые ванны и качал фигуру, таская снаряды, — пишет другой участник боевых действий Василий Паламарчук.

— В начале весны 2014 года с целью получения финансовой выгоды и наживы на средствах налогоплательщиков я добровольно продал свою наемную силу за высокую зарплату в размере трёх тысяч гривен в месяц, — присоединятся к флешмобу Олег Король.

Вооружённый конфликт в Донбассе начался в 2014 году. После государственного переворота Донецкая и Луганская Народные Республики заявили о своей независимости, а Киев начал против них военную операцию. Вопрос урегулирования ситуации на юго-востоке страны обсуждается в том числе и на встречах контактной группы в Минске. 1 октября там была подписана "формула Штайнмайера", которая, в частности, предусматривает предоставление особого статуса Донбассу и разведение войск.