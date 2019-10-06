На Урале школьники жестоко убили четырёх щенков

По словам других детей, присутствовавших при расправе, живодёры сначала начали хоронить собак живьём, но потом забили камнями и палками.

Четырёх шестиклассников из деревни Большое Седельниково в Свердловской области обвинили в живодёрстве. Как сообщили очевидцы, прежде всего другие учащиеся школы, мальчики обнаружили пятерых щенков возрастом около месяца и устроили кровавую расправу. Сперва они закопали животных живьём, но потом отрыли, чтобы забить их камнями и палками. Хулиганы успели убить четырёх щенков, а вот пятого другие ученики спасали с боем, сообщила волонтёр приюта "Новая жизнь" Елена Кузьмина.

— Пятого щенка спасли дети из 6 "Б", вытащили буквально из под палок, убежали, приехали на станцию Седельниково, обратились ко мне за помощью. Мы с ребятами выехали на место происшествия, но трупики щенков были убраны, были могильные ямки и всё в крови... Пятый щенок уехал в клинику. У него перелом плечевой кости, — написала на своей странице в соцсети зоозащитница.

Женщина пояснила, что также при убийстве животных присутствовали совсем маленькие дети — трёх и пяти лет. В связи с произошедшим она подала заявление в полицию. По её словам, началась проверка, опрашиваются свидетели.

Также 7 октября с участниками расправы над животными и с их родителями по факту случившегося будет разговаривать администрация школы.

Ранее Лайф публиковал видео, как живодёрка из Москвы избила собственную собаку о дверь подъезда.