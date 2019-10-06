В Донбассе под обстрел попали российские журналисты

Посёлок находится на линии разграничения, и группа отправилась туда снимать последствия ночной стрельбы.

Съёмочная группа "Известий" работала в посёлке Коминтерново в ДНР, когда начался обстрел. Портал IZ.ru сообщает, что корреспондент Алексей Полторанин и оператор Андрей Перфильев просидели в подвале полтора часа.

— В 15:30 мы собирались покинуть посёлок Коминтерново, но попали под обстрел. Украинские военные начали обстреливать центральную улицу посёлка из БМП-2. В момент обстрелов мы находились вблизи дороги, сразу начали искать укрытие, — рассказал корреспондент издания.

Сбежать из посёлка журналисты смогли при поддержке сотрудника народной милиции ДНР через пару часов на машине по просёлочным дорогам.

В прошлом месяце в Коминтерново обстрелу со стороны ВСУ уже подвергались сотрудники ОБСЕ и журналист МИА "Россия сегодня".