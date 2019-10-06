Популярный блогер устроил шумный заезд по Самаре и разозлил местных жителей

Некоторые горожане предложили написать жалобу в прокуратуру на многочисленные нарушения ПДД.

Популярный инстаграм-блогер Гусейн Гасанов на красном автомобиле Gelandewagen ночью устроил с друзьями заезд по Самаре. Такая выходка не на шутку разозлила местных жителей, сообщает "Комсомольская правда".

Кортеж из нескольких автомобилей нарушал ПДД: машины ехали на большой скорости, выезжали на встречную полосу и подрезали друг друга. Кроме того, водители громко сигналили. У некоторых машин были даже проблесковые маячки, которые предназначены для автомобилей специальных служб.

Некоторые самарцы заявили, что у Гусейнова "зашкаливает чувство собственной важности".

— А что, у нас гостям разрешено правила дорожного движения нарушать? Куда наша полиция смотрит? Написать в прокуратуру надо, тем более видео со всеми нарушениями гости сами же и сняли, — заявил один из пользователей Сети.

Блогеры часто ведут себя безрассудно ради эпатажа и лайков. К примеру, недавно один из них приклеил себя скотчем к машине и так ездил по городу.