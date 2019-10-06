Данные почти 9 миллионов абонентов "Билайна" утекли в Сеть

В компании заверили, что служба безопасности продолжает вести расследование произошедшего.

Данные 8,7 миллиона человек, подключивших домашний интернет через "Билайн" по всей России, обнаружили в Сети. Как сообщает "Коммерсант", в открытом доступе на файлообменниках оказались ФИО абонентов, адреса, а также номера их телефонов.

В пресс-службе оператора заявили, что к настоящему времени большая часть информации устарела. По словам представителей компании, утечка произошла ещё в 2017 году.

— Все виновные были выявлены и понесли наказание, на текущий момент большая часть информации — это уже устаревшие данные, — заявили в пресс-службе и добавили, что служба безопасности "Билайна" продолжает вести расследование инцидента.

Ранее СМИ сообщили, что данные около 60 миллионов россиян, предположительно клиентов Сбербанка, оказались в открытом доступе. В банке эту информацию опровергли, заявив, что речь шла только о 200 клиентах. Виновного в сливе нашли, карты клиентов-потерпевших перевыпустили.