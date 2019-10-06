Премьер Италии объяснил необходимость участия России в саммите G8

Идею пригласить РФ на следующую встречу международного клуба в августе выдвинул Дональд Трамп.

Восстановление России в качестве члена переговоров "Большой восьмёрки" увеличит эффективность решения геополитических проблем по всему миру. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

— Если бы Россия и её президент Владимир Путин могли сидеть за одним столом с нами, то у нас было бы больше шансов урегулировать наиболее серьёзные геополитические кризисы во всём мире, — подчеркнул глава итальянского правительства в интервью The Washington Post.

Конте выразил солидарность с президентом США Дональдом Трампом, который является инициатором идеи о возрождении формата G8 с участием России.

Ранее сообщалось, что американский президент поссорился с лидерами стран "Большой семёрки" из-за желания вернуть Россию в международный клуб. Идею президента США назвали ужасной в американском сенате.