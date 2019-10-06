Названа причина смерти актрисы из сериала "Анна Герман"

Родные и друзья Куклиной до последнего надеялись на чудо, однако его не произошло.

Известная украинская актриса театра и кино Марина Куклина умерла от рака, с которым боролась последние несколько лет. О диагнозе 33-летней артистки рассказала её коллега Римма Зюбина.

— У Марины была онкология, она боролась несколько лет с ней. Все надеялись на чудо, выздоровление, она была искренним и хорошим человеком, — сказала она в интервью РБК.

Куклина завоевала любовь зрителей благодаря ролям в сериалах "Возвращение Мухтара — 5", "Кафе на Садовой", "Пёс", "Анна Герман", "Женский доктор". В конце прошлого года сообщалось, что коллеги собирали деньги на её лечение, по версии СМИ, от рака. Сегодня стало известно о её смерти.