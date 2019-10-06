Житель Иркутска напал с ножом на врача скорой, который оказывал ему помощь

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Фото © Pixabay

Медику пришлось накладывать швы. Агрессивный мужчина задержан, в обстоятельствах ЧП разбирается полиция.

В Иркутске мужчина, которому по просьбе прохожего оказывали помощь врачи скорой, неожиданно ударил медика ножом.

— Нападавший, для которого и вызвали медицинскую бригаду, нанёс ножевое ранение врачу в область грудной клетки справа, — сообщила пресс-служба Минздрава Иркутской области на официальной странице ведомства в "Фейсбуке".

На место происшествия вызвали полицейских. Пострадавшему медику оказали всю необходимую помощь: обработали рану, наложили швы. Напавшего задержали. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Ранее Лайф сообщал, что врачи приняли экстренные роды у женщины, попавшей под колёса трамвая в Улан-Удэ.

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