Житель Иркутска напал с ножом на врача скорой, который оказывал ему помощь

Медику пришлось накладывать швы. Агрессивный мужчина задержан, в обстоятельствах ЧП разбирается полиция.

В Иркутске мужчина, которому по просьбе прохожего оказывали помощь врачи скорой, неожиданно ударил медика ножом.

— Нападавший, для которого и вызвали медицинскую бригаду, нанёс ножевое ранение врачу в область грудной клетки справа, — сообщила пресс-служба Минздрава Иркутской области на официальной странице ведомства в "Фейсбуке".

На место происшествия вызвали полицейских. Пострадавшему медику оказали всю необходимую помощь: обработали рану, наложили швы. Напавшего задержали. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

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